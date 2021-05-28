Сын Байдена признался, что употреблял наркотики с экс-мером Вашингтона, – СМИ

Сын американского президента Хантер Байден употреблял наркотики с Мэрионом Барри, покойным мэром округа Колумбия. Этим он хвастался в приватном разговоре со своим другом.
Соответствующую аудиозапись получило в свое распоряжение издание DailyMail. Разговор состоялся еще в январе 2019 года.
Ранее Дело Burisma: сын Байдена отверг обвинения и назвал Трампа подлым
51-летний Хантер говорил своему другу, что регулярно курил с Барри в уборной бара рядом с Джорджтаунским университетом, пока там учился.
Такое признание противоречит утверждениям сына президента. Ведь ранее в мемуарах он писал, что арест в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков до окончания колледжа.Справка. Хантер окончил бакалавриат Джорджтаунского университета в 1992 году. В то же время он утверждает, что употреблял наркотики с Барри примерно в 1990.
В разговоре Байден обвинил собеседника в расизме, поскольку тот предположил, что Мартин Лютер Кинг мог употреблять кокаин. После этого он поделился своим опытом в отношении наркотиков.
Разговор Байдена с другом о наркотиках: слушайте аудиозапись
Кто такой Мэрион Барри: что известно
Источник: "Википедия"
- Мэрион Барри был американским политиком. Демократ занимал пост мэра округа Колумбия с 1979 по 1991, а также с 1995 по 1999 годы.
- Во время третьего срока на посту репутация политика сильно пострадала. Все – из-за внебрачных связей и злоупотребления алкоголем и наркотиками.
- В 1990 году Барри приговорили к 6 месяцам тюремного заключения из-за хранения наркотиков. Тогда на видео попало, как он курит крэк с проституткой в отеле.
- Бывший мэр Вашингтона скончался в ноябре 2014 года в возрасте 78 лет, у него остановилось сердце. У него было несколько заболеваний, в частности – диабет и рак простаты.