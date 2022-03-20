Сын плачет над телом матери: фото из Украины, которое разбивает сердце
20 марта 2022 , 04:23Читати новину українською
Источник:The New York Times
Российские террористы каждый день убивают на нашей земле десятки украинцев. Жертвами армии агрессора становятся люди всех возрастов.
В объектив иностранных журналистов попал молодой человек, который переживал большое горе. Его мать погибла из-за войны.
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На фото видно юношу, который склонился над телом, завернутым в белое покрывало. Парень держался руками за голову и сидел на коленях. По словам журналиста, юноша горевал из-за убитой матери. Фотографию сделали в Киеве.
Последствия обстрелов Киева
По словам уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, каждый новый час войны уносит жизни людей.
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