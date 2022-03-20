Син плаче над тілом матері: фото з України, яке розбиває серце

Російські терористи щодня вбивають на нашій землі десятки українців. Жертвами армії агресора стають люди різного віку.

В об'єктив іноземних журналістів потрапив хлопець, який переживав велике горе. Його матір загинула через війну.

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На фото видно юнака, який схилився над тілом, що загорнене у біле покривало. Хлопець тримався руками за голову та сидів на колінах. За словами журналіста, юнак горював через вбиту матір. Фотографію зробили у Києві.



Наслідки обстрілів Києва

За словами уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, кожна нова година війни забирає життя людей.

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