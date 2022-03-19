Новину повідомив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА. Він зауважив, що доба в області минула відносно спокійно. Водночас кожен обстріл – випробування, яке завдає болю.
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Але для нас кожний обстріл – це болюче випробування. Внаслідок останнього обстрілу в Харкові в районі ХТЗ загинули цивільні – чоловік та 9-річна дитина. Приносимо щирі співчуття рідним,
– наголосив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА зауважив, що ЗСУ тримають позиції оборони. На деяких напрямках українські герої перейшли до контратаки.
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