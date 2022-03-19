Наразі Харківська ОВА працює над питанням організації гуманітарних та евакуаційних коридорів до Ізюмської та Оскільської громад. Жителі цих громад повністю відмовилися від співпраці з окупантами.
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Тим часом ворог намагається створити максимально жахливі умови.
Вночі там тривали обстріли, п'ять мирних мешканців, на жаль, загинули внаслідок ворожих дій Росії,
– мовиться у повідомленні.
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