Найбільше від ворожих обстрілів постраждали культові споруди Української православної церкви, яка підпорядковується Московському патріархату.

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Священнослужителі УПЦ, незважаючи на близькість до Москви, моляться за захисників України та мирних жителів. Зокрема допомагають з укриттям та займаються волонтерством.

Є деякі священники на Харківщині, які обдумують вихід з церкви Московського патріархату, але вони цього вголос не заявляють. Я думаю, що війна закінчиться – і однозначно погляди багатьох зміняться,

– заявляють в ПЦУ.

Нагадаємо, в ніч на 17 березня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Внаслідок цього постраждав храм Смоленської ікони Божої Матері на Холодній горі.

А сьогодні вранці, 19 березня, снаряд ворога потрапив в храм УПЦ МП в Ірпені, що на Київщині.

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