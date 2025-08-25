Во Вьетнаме закрыли школы, аэропорты и эвакуировали тысячи людей, готовясь к мощному тайфуну Каджики, который должен выйти на берег. Предупреждают о возможных разрушительных ветрах и штормовых волнах.

Скорее всего скорость ветра достигнет даже 180 километров в час. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные национального агентства метеорологических прогнозов Вьетнама, передает CNN.

К чему готовятся во Вьетнаме?

По данным издания, в воскресенье, 24 августа, тайфун повалил деревья и затопил южный остров Хайнань на юге Китая, а затем ночью прошел над Тонкинским заливом со скоростью ветра до 166 километров в час.

По состоянию на утро 25 августа в низменных прибрежных населенных пунктах были эвакуированы более 40 тысяч человек. VNA сообщило, что жителям запрещено выходить из дома с 11:00 до 18:00 по местному времени.

Национальный метеоцентр Китая прогнозировал, что шторм пройдет мимо южного побережья островной провинции Хайнань, а затем направится во Вьетнам. Шторм может вызвать сильные дожди, внезапные наводнения и оползни.

Этот тайфун сравнивают с тайфуном "Яги", самым мощным штормом, который задел регион в 2024 году и опустошил север Вьетнама, унеся жизни около 300 человек. И хотя Кадзики слабее, ожидаются тяжелые последствия.

Впоследствии власти центральных провинций Вьетнама ввели эвакуацию около 587 тысяч человек из провинций Тхань Хоа, Куангчи, Хюэ и Дананг. Семь прибрежных провинций запретили лодкам покидать берег.

По данным местных информационных агентств, сейчас 300 тысяч военнослужащих, Военно-морские силы, а также Береговая охрана и Воздушные силы находятся в состоянии готовности к спасательным операциям.

Существуют опасения, что ливневые дожди и ветры с Кадзики затопят фермы и села на пути шторма, уничтожая урожай и убивая скот,

– говорится в сообщении.

Стихийные бедствия во Вьетнаме