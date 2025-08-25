У В'єтнамі закрили школи, аеропорти та евакуювали тисячі людей, готуючись до потужного тайфуну Каджікі, який має вийти на берег. Попереджають про можливі руйнівні вітри та штормові хвилі.

Радше за все швидкість вітру сягне навіть 180 кілометрів на годину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані національного агентства метеорологічних прогнозів В'єтнаму, передає CNN.

До чого готуються у В'єтнамі?

За даними видання, у неділю, 24 серпня, тайфун повалив дерева та затопив південний острів Хайнань на півдні Китаю, а потім уночі пройшов над Тонкінською затокою зі швидкістю вітру до 166 кілометрів за годину.

Станом на ранок 25 серпня у низинних прибережних населених пунктах було евакуйовано понад 40 тисяч людей. VNA повідомило, що мешканцям заборонено виходити з дому з 11:00 до 18:00 за місцевим часом.

Національний метеоцентр Китаю прогнозував, що шторм пройде повз південне узбережжя острівної провінції Хайнань, а потім попрямує до В'єтнаму. Шторм може спричинити сильні дощі, раптові повені та зсуви.

Цей тайфун порівнюють із тайфуном "Ягі", найпотужнішим штормом, який зачепив регіон у 2024 році й спустошив північ В'єтнаму, забравши життя близько 300 людей. І хоча Кадзікі слабший, очікуються важкі наслідки.

Згодом влада центральних провінцій В'єтнаму запровадила евакуацію близько 587 тисячі осіб з провінцій Тхань Хоа, Куангчі, Хюе та Дананг. Сім прибережних провінцій заборонили човнам залишати берег.

За даними місцевих інформаційних агентств, наразі 300 тисяч військовослужбовців, Військово-морські сили, а також Берегова охорона та Повітряні сили перебувають у стані готовності до рятувальних операцій.

Існують побоювання, що зливові дощі та вітри з Кадзікі затоплять ферми та села на шляху шторму, знищуючи врожай та вбиваючи худобу,

– ідеться у повідомленні.

