В Киеве на местах прилетов российских БпЛА продолжается ликвидация последствий и разбор завалов. Пострадали несколько районов столицы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

Смотрите также Россия массированно атаковала "Шахедами" Киевскую область: повреждены дома, пострадал человек

Что рассказал Кличко об атаке на Киев 7 сентября?

По словам Виталия Кличко, наибольшие повреждения получил 9-этажный жилой дом в Дарницком районе. Там частично разрушены четыре этажа. Под завалами уже нашли тела двух погибших. Известно, что есть еще одна жертва, ее ищут спасатели.

В Святошинском районе также было попадание обломков в 16-этажный жилой дом, в результате чего возник пожар на 15 и 16 этажах. Кроме того пожары в результате вражеской атаки произошли еще в двух девятиэтажных домах,

– отметил городской голова.

На местах обстрела находят обломки российского "Шахеда" (БпЛА "Герань"). Спасатели и медики работают на местах. Жителям столицы оказывается вся необходимая помощь.

Кличко рассказал о последствиях массированной атаки дронов на Киев: видео

Что известно об атаке на Киев?

Утром российская армия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе. Разрушения зафиксированы в нескольких районах города.

Известно о 18 раненых и трех погибших. В Святошинском районе погибла женщина и ее двухмесячный сын, а в Дарницком в укрытии умерла пенсионерка.

В Печерском районе произошло возгорание на последнем этаже административного здания.