- На местах работают полицейские, спасатели и медики, которые привлечены к поисково-спасательным работам и документированию последствий очередного российского военного преступления.
Там достали 2 погибших, третьего ищут, – Кличко рассказал, где в Киеве самые большие разрушения
- В Киеве продолжается ликвидация последствий прилетов российских БпЛА, пострадали несколько районов.
- В Дарницком районе частично разрушены четыре этажа 9-этажного дома, найдены тела двух погибших, работы продолжаются.
В Киеве на местах прилетов российских БпЛА продолжается ликвидация последствий и разбор завалов. Пострадали несколько районов столицы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.
Что рассказал Кличко об атаке на Киев 7 сентября?
По словам Виталия Кличко, наибольшие повреждения получил 9-этажный жилой дом в Дарницком районе. Там частично разрушены четыре этажа. Под завалами уже нашли тела двух погибших. Известно, что есть еще одна жертва, ее ищут спасатели.
В Святошинском районе также было попадание обломков в 16-этажный жилой дом, в результате чего возник пожар на 15 и 16 этажах. Кроме того пожары в результате вражеской атаки произошли еще в двух девятиэтажных домах,
– отметил городской голова.
На местах обстрела находят обломки российского "Шахеда" (БпЛА "Герань"). Спасатели и медики работают на местах. Жителям столицы оказывается вся необходимая помощь.
Что известно об атаке на Киев?
- Утром российская армия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе. Разрушения зафиксированы в нескольких районах города.
- Известно о 18 раненых и трех погибших. В Святошинском районе погибла женщина и ее двухмесячный сын, а в Дарницком в укрытии умерла пенсионерка.
- В Печерском районе произошло возгорание на последнем этаже административного здания.