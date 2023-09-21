Мы вернулись из плена, чтобы бороться за тех, кто до сих пор там

Ровно год назад часть из нас обменяли из русского плена. К сожалению, мы не выбирали кого менять. Когда ты находишься в плену, у тебя вообще нет никаких прав. Ты не можешь решать свою судьбу, а только надеешься на помощь тех, кто на свободе. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

А что лично вы сделали для пленников?

Украинский народ, наши семьи спасли нас и вернули нам право выбирать. Мы выбрали борьбу.

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Именно поэтому после обмена большинство азовцев сразу стали в строй. У нас есть обязанность отомстить за павших собратьев. У нас есть обязанность освободить всю оккупированную территорию Украины. Мы обязаны освободить всех тех, кто боролся рядом с нами за наше государство.

За эти годы войны я понял, что человеческим возможностям почти нет предела. Ничто тебя не может сломать, пока ты сам не разрешишь. Я вижу это в наших бойцах, которые после боев, голодовки, пыток все равно думают в первую очередь о стране и собратьях.

Бойцы нашей бригады уже больше года находятся в плену. Они сделали сверхвозможное ради Украины и каждого украинца. Можем ли мы позволить себе забыть о них? Будет ли у вас ответ на вопрос: "Что я сделал ради них?".

Мы сражаемся на фронте, мы боремся за пленных, мы ищем вооружение и технику для своих подразделений, и так же донатим на другие сборы. Мы занимаемся этим делом уже 9 лет. Бывает ли тяжело? Да! И дальше тяжелее, с каждым днем, с каждой потерей, с каждым раненым.

Большинство из нас не знают, что такое личная жизнь, потому что свою мы посвятили борьбе. Но важно в этом то, что мы просто люди, сознательные граждане своей любимой страны.

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Как бы тяжело не было, мы помним, что наши братья и сестры держатся только благодаря тому, что знают – мы их не оставим. Они знают и верят, что украинский народ будет за них бороться. Держатся, верят и ждут каждый день. А когда возвращаются, становятся рядом с нами, чтобы продолжить борьбу за оставшихся там.

Мы будем бороться столько, сколько нужно, нас не волнует вопрос: "Когда это кончится?" Если нужно будет бороться до конца жизни, мы будем это делать. И когда я пишу "мы", то имею в виду всю Украину, потому что я в это верю.