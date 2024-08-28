"Шутки закончились": ТЦК будут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни
Источник:Волынский областной ТЦК и СП
Недавно во время комендантского часа вооруженный нападающий атаковал Луцкий ТЦК и СП, в результате чего был ранен солдат. Чтобы такого не повторилось, работники военкоматов имеют право открывать огонь на поражение по вооруженным нападающим.
Соответствующее распоряжение было доведено всем военным ТЦК. Подозреваемый в нападении сейчас находится в розыске.
Смотрите также В Закарпатском ТЦК опровергли информацию об обысках у Хустского военкома
Что известно о новом поручении для ТЦК
В ночь на вторник, 27 августа, во время комендантского часа, вооруженный нападающий атаковал пост охраны Луцкого ТЦК, в результате чего был ранен один солдат.
После этого инцидента в ТЦК отметили, что всем военным территориальных центров комплектования было доказано, что в случае угрозы жизни они должны действовать решительно и открывать огонь на поражение.
"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены – найдут... Шутки закончились", – заявили в Волынском областном ТЦК и СП.
Напомним, что недавно в Одессе мужчина, во время проверки документов, угрожал работникам ТЦК физической расправой и направил пистолет на одного из них, приставив оружие к груди. Впоследствии, во время конфликта с военнослужащими, нападающий сбежал.