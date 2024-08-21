По крайней мере так заявили в Закарпатском областном ТЦК и СП, тем самым опровергнув сообщения журналистов.
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В ТЦК опровергли обыски у Хустского военкома
В пресс-службе заверили, что в Хустском РТЦК и его начальника обысков не было. Однако они проходили в военно-врачебной комиссии и "являются частью проверки определенных нарушений в сфере медицинских осмотров".
Закарпатский областной ТЦК и СП официально заявляет, что информация о якобы проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова является абсолютно ложной и безосновательной,
– говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ВЛК не является частью ТЦК и СП и состоит из гражданских врачей. Также они заверили, что подразделения, подчинены Закарпатском областном ТЦК, не имеют никакого отношения к этим следственным действиям.
Напомним, что недавно на Прикарпатье суд оштрафовал офицера ТЦК за превышение служебных обязанностей. С него взыскали 17 тысяч гривен за то, что он повалил на землю мужчину и затянул в бус.
Майор объяснил это тем, что военнообязанный перед этим якобы применил перцовый баллончик.