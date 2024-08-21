В постановлении Верховинского районного суда от 14 августа говорится, что майор Анатолий Ч. вместе с коллегой выехал в село Ильцы Верховинского района, получив сообщение от ГПСУ о незаконном пересечении границы военнообязанным.

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Что произошло

Там в селе рядом с автобусной остановкой военные попросили мужчину пройти с ними для уточнения военно-учетных данных. Впрочем, гражданин отказался садиться в авто и даже попытался убежать.

По словам майора, нарушитель, кроме того, применил против военных перцовый баллончик. Тогда сотрудники ТЦК повалили мужчину на землю и посадили в бус.

После изучения видеозаписи, где зафиксирован момент "задержания" мужчины, судья признала начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и назначила ему наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа.

К слову, СБУ задержала двух руководителей ТЦК на Киевщине, которые "заработали" на уклонистах более 1 миллиона долларов.