У постанові Верховинського районного суду від 14 серпня йдеться, що майор Анатолій Ч. разом із колегою виїхав у село Ільці Верховинського району, отримавши повідомлення від ДПСУ про незаконний перетин кордону військовозобов’язаним.

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Що сталося

Там у селі поряд з автобусною зупинкою військові попросили чоловіка пройти з ними для уточнення військово-облікових даних. Втім, громадянин відмовився сідати до авто і навіть спробував втекти.

За словами майора, порушник, крім того, застосував проти військових перцевий балончик. Тоді співробітники ТЦК повалили чоловіка на землю і посадили у бус.

Після вивчення відеозапису, де зафіксовано момент "затримання" чоловіка, суддя визнала начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень і призначила йому покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу.

До слова, СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині, які "заробили" на ухилянтах понад 1 мільйон доларів.