Таку інформацію надали в коментарі виданню "РБК-Україна" у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК триматимуть під вартою без права на заставу

У пресслужбі Офісу Генпрокурора розповіли, що фігурантів триматимуть під вартою безальтернативно. Зазначимо, що це стосується всіх трьох підозрюваних.

Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою,

– розповіли в пресслужбі.

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