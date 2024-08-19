Звати колишнього міліціонера Андрій Шевченко. Він віддавав вказівки миколаївському посадовцю щодо збору інформації про пересування ЗСУ та розташування стратегічних об'єктів.

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Затримання російських агентів в Україні

Чинному правоохоронцю та його батьку, якого він залучив до збору інформації, оголосили про підозри. Водночас керівнику групи Шевченку оголосили про заочну підозру, оскільки він перебуває в Криму.

За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ. Також намагався встановити локації стратегічних підприємств ОПК та звітував окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

За словами слідства, аби отримати розвіддані, правоохоронець використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов.

Спецслужби викрили та знешкодила агентуру ворога / Фото СБУ та Офісу генпрокурора

Батька миколаївського правоохоронця затримали під час його спроби втечі до Криму. Крім того, взяли під варту його сина. Кримінальне провадження було відкрито за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

За цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи Шевченко,
– пише Служба безпеки України.

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Спецслужбовці провели обшуки. У затриманих вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також СБУ виявила російську символіку та рублі у фігурантів справи.

Слід наголосити, що підозрюваним у держзраді загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Миколаївській області, до якої залучили Національну поліцію за процесуального керівництва обласної прокуратури.