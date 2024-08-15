Глава СБУ Василь Малюк розповів, що співробітники його структури разом з іншими підрозділами Сил оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду коштом нових полонених Росії. Організація обмінів і повернення українських захисників та цивільних громадян додому з російського полону є одним із пріоритетних завдань.

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Україна буде боротись за кожного

За словами Малюка, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Тепер до неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди,

– переконаний очільник СБУ.

Водночас варто відзначити, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян. Мовиться також про тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

Малюк також зазначив, що під час боїв у Курській області вдалося взяти у полон сотню росіян. Наразі з ними працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ.



Після всіх необхідних процедур Україна зможе вести перемовини про їхній обмін.