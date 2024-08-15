Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что сотрудники его структуры вместе с другими подразделениями Сил обороны активно работают над пополнением обменного фонда за счет новых пленных России. Организация обменов и возвращение украинских защитников и гражданских лиц домой из российского плена является одной из приоритетных задач.

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Украина будет бороться за каждого

По словам Малюка, отныне расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. Теперь в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

Я уверен, что именно такой вариант даст возможность объединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и сочетание наших усилий быстрее даст соответствующие плоды,

– убежден глава СБУ.

В то же время стоит отметить, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан. Говорится также о тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

Малюк также отметил, что во время боев в Курской области удалось взять в плен сотню россиян. Сейчас с ними работают военная контрразведка и следователи СБУ.



После всех необходимых процедур Украина сможет вести переговоры об их обмене.