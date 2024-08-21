Принаймні так заявили у Закарпатському обласному ТЦК та СП, тим самим спростувавши повідомлення журналістів.

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У ТЦК заперечили обшуки у Хустського військкома

У пресслужбі запевнили, що у Хустському РТЦК і його начальника обшуків не було. Однак вони проходили у військово-лікарській комісії та "є частиною перевірки певних порушень у сфері медичних оглядів".

Закарпатський обласний ТЦК та СП офіційно заявляє, що інформація про нібито проведені обшуки в Хустському РТЦК та СП та у начальника Хустського РТЦК та СП Василя Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що ВЛК не є частиною ТЦК та СП і складається із цивільних лікарів. Також вони запевнили, що підрозділи, підпорядковані Закарпатському обласному ТЦК, не мають жодного стосунку до цих слідчих дій.

Нагадаємо, що нещодавно на Прикарпатті суд оштрафував офіцера ТЦК за перевищення службових обов'язків. З нього стягнули 17 тисяч гривень за те, що він повалив на землю чоловіка та затягнув у бус.

Майор пояснив це тим, що військовозобов'язаний перед цим нібито застосував перцевий балончик.