"Жарти закінчились": ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життю

Нещодавно під час комендантської години озброєний нападник атакував Луцький ТЦК та СП, внаслідок чого було поранено солдата. Щоб такого не повторилося, працівники військкоматів мають право відкривати вогонь на ураження по озброєних нападниках.

Відповідне розпорядження було доведено всім військовим ТЦК. Підозрюваний у нападі наразі перебуває у розшуку.

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Що відомо про нове доручення для ТЦК

У ніч на вівторок, 27 серпня, під час комендантської години, озброєний нападник атакував пост охорони Луцького ТЦК, внаслідок чого було поранено одного солдата.

Після цього інциденту у ТЦК наголосили, що всім військовим територіальних центрів комплектування було доведено, що у разі загрози життю вони повинні діяти рішуче і відкривати вогонь на ураження.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть... Жарти закінчились", – заявили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі чоловік, під час перевірки документів, погрожував працівникам ТЦК фізичною розправою і направив пістолет на одного з них, приставивши зброю до грудей. Згодом, під час конфлікту з військовослужбовцями, нападник утік.