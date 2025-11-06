Дмитрий Пищиков из кортежа Джоли, которого задержали ТЦК, вышел на связь с девушкой

Девушка задержанного Дмитрия Пищикова сообщала, что его телефон был выключен через некоторое время после того, как его задержали ТЦК. В конце концов он таки снова вышел на связь.

Ранее Пищиков говорил, что находится в ТЦК Николаевской области. Эксклюзивный комментарий от председателя федерации самбо Кировоградской области Вячеслава Шульги получил 24 Канал.

Что рассказал задержанный водитель из кортежа Джоли?

Председатель федерации самбо Кировоградской области Вячеслав Шульга рассказал, что Пищиков вышел на связь со своей девушкой, разговаривал всего около 30 секунд.

Дмитрий рассказал, что ранее уже прошел ВВК и был признан ограниченно годным, то есть может проходить службу в ТЦК или тыловых частях. Он имеет болезнь спины, что требует дорогостоящего лечения.

В клубе Пищиков начинал как спортсмен, его, собственно, тренировал Вячеслав Шульга. Затем Дмитрий сам стал тренером, имеет кандидата мастера спорта по боевому самбо, был неоднократным призером различных соревнований. Один из его воспитанников в 2024 году стал чемпионом мира по комбат дзю-дзюцу среди детей – Дмитрий Симаченко.

Что известно о задержании члена группы Джоли?