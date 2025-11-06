Дмитро Пищиков з кортежу Джолі, якого затримали ТЦК, вийшов на зв'язок з дівчиною

Дівчина затриманого Дмитра Пищикова повідомляла, що його телефон був вимкнений через певний час після того, як його затримали ТЦК. Зрештою він таки знову вийшов на зв'язок.

Раніше Пищиков казав, що перебуває у ТЦК Миколаївської області. Ексклюзивний коментар від голови федерації самбо Кіровоградської області В'ячеслава Шульги отримав 24 Канал.

Що розповів затриманий водій з кортежу Джолі?

Голова федерації самбо Кіровоградської області В'ячеслав Шульга розповів, що Пищиков вийшов на зв'язок зі своєю дівчиною, розмовляв всього близько 30 секунд.

Дмитро розповів, що раніше вже пройшов ВЛК і був визнаний обмежено придатним, тобто може проходити службу у ТЦК або тилових частинах. Він має хворобу спини, що вимагає дорогого лікування.

У клубі Пищиков починав як спортсмен, його, власне, тренував В'ячеслав Шульга. Потім Дмитро сам став тренером, має кандидата майстра спорту з бойового самбо, був неодноразовим призером різних змагань. Один з його вихованців у 2024 році став чемпіоном світу з комбат дзю-дзюцу серед дітей – Дмитро Сімаченко.

Що відомо про затримання члена групи Джолі?