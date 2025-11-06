Раніше Пищиков казав, що перебуває у ТЦК Миколаївської області. Ексклюзивний коментар від голови федерації самбо Кіровоградської області В'ячеслава Шульги отримав 24 Канал.
Що розповів затриманий водій з кортежу Джолі?
Голова федерації самбо Кіровоградської області В'ячеслав Шульга розповів, що Пищиков вийшов на зв'язок зі своєю дівчиною, розмовляв всього близько 30 секунд.
Дмитро розповів, що раніше вже пройшов ВЛК і був визнаний обмежено придатним, тобто може проходити службу у ТЦК або тилових частинах. Він має хворобу спини, що вимагає дорогого лікування.
У клубі Пищиков починав як спортсмен, його, власне, тренував В'ячеслав Шульга. Потім Дмитро сам став тренером, має кандидата майстра спорту з бойового самбо, був неодноразовим призером різних змагань. Один з його вихованців у 2024 році став чемпіоном світу з комбат дзю-дзюцу серед дітей – Дмитро Сімаченко.
Що відомо про затримання члена групи Джолі?
Кортеж артистки рухався у Миколаївській області, автівки на блокпості зупинили службовці ТЦК. Зрештою було затримано чоловіка, який супроводжував зірку.
Спочатку ЗМІ писали, що це був її охоронець, але потім з'ясувалося, що затримали водія – Дмитра Пищикова.
Водночас у мережі стали поширювати відео, як Анджеліна Джолі начебто приїхала до ТЦК, щоб допомогти чоловікові. ЗМІ писали, що акторка попросилася до вбиральні у територіальному центрі комплектування.
У Сухопутних силах розповіли, що затримали Пищикова через відсутність військово-облікових документів і відвезли до терцентру для з'ясування статусу військовозобов'язаного.
З'ясувалося, що він є офіцером запасу, придатним до військової служби, і не має підстав для відстрочки від мобілізації. Водночас ні Джолі, ні її представники не впливали на роботу військовослужбовців