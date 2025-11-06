Раніше Пищиков казав, що перебуває у ТЦК Миколаївської області. Ексклюзивний коментар від голови федерації самбо Кіровоградської області В'ячеслава Шульги отримав 24 Канал.

Дивіться також Як тренер Пищиков, якого затримав ТЦК, опинився в охороні Анджеліни Джолі в Україні

Що розповів затриманий водій з кортежу Джолі?

Голова федерації самбо Кіровоградської області В'ячеслав Шульга розповів, що Пищиков вийшов на зв'язок зі своєю дівчиною, розмовляв всього близько 30 секунд.

Дмитро розповів, що раніше вже пройшов ВЛК і був визнаний обмежено придатним, тобто може проходити службу у ТЦК або тилових частинах. Він має хворобу спини, що вимагає дорогого лікування.

У клубі Пищиков починав як спортсмен, його, власне, тренував В'ячеслав Шульга. Потім Дмитро сам став тренером, має кандидата майстра спорту з бойового самбо, був неодноразовим призером різних змагань. Один з його вихованців у 2024 році став чемпіоном світу з комбат дзю-дзюцу серед дітей – Дмитро Сімаченко.

Що відомо про затримання члена групи Джолі?