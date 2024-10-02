Стрельба в Тель-Авиве: ответственность за террор взял на себя ХАМАС

В Тель-Авиве 1 октября произошла стрельба, в результате которой пострадали и погибли люди. Ответственность за этот террор взяло движение ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel. Среди раненых людей также была и украинка.

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ХАМАС взял ответственность за стрельбу в Тель-Авиве

В ХАМАС заявили, что берут на себя ответственность за смертоносный теракт в Яффе, что на юге Тель-Авива, который произошел 1 октября, в результате чего погибли семь человек. Тогда еще 16 человек получили ранения.

В исламском палестинском движении отметили, что двое террористов, совершивших нападение, Мохаммад Месек и Ахмед Химуни из Хеврона, являются членами террористической группы.

Стоит отметить, что израильским правоохранителям удалось установить личности шестерых из семи жертв стрельбы в Тель-Авиве. Среди них были: 24-летний Ревитал Бронштейн, 42-летний Илия Нозадзе, 30-летний Шахар Голдман, 33-летний Инбар Сегев Вигдер, 40-летняя Надежда Соколенко, и 26-летний Йонас Хросис, 26 лет.

К слову, израильские журналисты сообщали, что один из нападавших, который стрелял в Тель-Авиве 1 октября, был ликвидирован. Впоследствии полиция также рассказала, что второго мужчину также ликвидировали.