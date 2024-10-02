Стреляли на юге Тель-Авива, в районе Яффы. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона сообщил, что пострадавшая женщина имеет двойное гражданство.

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В Израиле ранили украинку во время теракта

К сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффе, который состоялся вчера перед атакой Ирана, 7 погибших и 16 раненых. И среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство. То есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром,

– сказал Корнийчук.

По его словам, консул посетит пострадавшую в ближайшие дни, возможно, уже сегодня или завтра. Предварительно, ее жизни ничего не угрожает.

Сейчас в стране около 15 тысяч украинцев, которые стоят на консульском учете. Но в целом эта цифра гораздо больше.

Корнийчук отметил: во время атаки со стороны Ирана в Израиле пострадало всего несколько человек, один человек погиб в Палестине. Однако есть разрушения зданий. Израиль отразил атаку, но сделал это не сам, а с помощью США.