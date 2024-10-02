Американские войска также участвовали в отражении атаки. О серьезном ответе Ирана за атаку на Израиль заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет The Washington Post.

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В США считают атаку на Израиль эскалацией

Джейк Салливан назвал последнюю атаку на Израиль "значительной эскалацией". По его словам, президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией, ведь Иран своими действиями может навредить одной из главных целей его внешней политики – предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке.

Сейчас мы собираемся рассмотреть, какими будут следующие шаги, чтобы обеспечить, в первую очередь, американские интересы, а затем максимально способствовать стабильности по мере того, как мы будем двигаться вперед

– сказал Салливан.

При этом он не захотел уточнять, о каких именно последствиях идет речь.

"Мы четко дали понять, что будут последствия, серьезные последствия. Мы будем работать с Израилем, чтобы сделать это так", – все, что сказал советник по нацбезопасности США.