Американські війська також брали участь у відбитті атаки. Про серйозну відповідь Ірану за атаку на Ізраїль заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван, пише The Washington Post.

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У США вважають атаку на Ізраїль ескалацією

Джейк Салліван назвав останню атаку на Ізраїль "значною ескалацією". За його словами, президент США Джо Байден уважно стежить за ситуацією, адже Іран своїми діями може нашкодити одній із головних цілей його зовнішньої політики – запобігти тотальній війні на Близькому Сході.

Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити, в першу чергу, американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед,

– сказав Салліван.

При цьому він не захотів уточнювати, про які саме наслідки йдеться.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми працюватимемо з Ізраїлем, щоб зробити це так", – усе, що сказав радник з нацбезпеки США.