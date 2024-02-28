На Киевщине расследуют загадочную смерть 15-летнего подростка в Киеве
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области полиция пытается установить обстоятельства гибели несовершеннолетнего парня. Что известно о смертельном инциденте, читайте дальше.
Происшествие случилось вчера, 27 февраля, в селе Рудня Киевской области.
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Какую версию рассматривают следователи
Местный житель сообщил в полицию о жуткой находке. По словам мужчины, на территории заброшенного здания он обнаружил тело подростка.
Правоохранители, прибывшие на место инцидента, впоследствии установили, что погибший – 15-летний уроженец Сумщины. Предварительно, на теле юноши телесных повреждений замечено не было.
Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следователи открыли уголовное производство. Одна из версий гибели подростка – самоубийство.
Гибели детей: последние случаи
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