Темпы COVID-вакцинации в Украине: за сутки 70 тысяч человек получили прививки

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 70 тысяч человек. В общем в стране уже проведено 29,9 миллиона прививок.

Статистика за сутки

За вчера, 24 января, 69 546 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получил 501 человек, а бустерную – 17 084.

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Прививки проводили 876 мобильных бригад по иммунизации, 3 196 пунктов прививки и 436 центров вакцинации населения.

В течение суток использовали для вакцинации 4 препарата, в частности:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;

Coronavac – 11 142;

AstraZeneca – 1 482;

Moderna – 6 829.

Темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 191 379 человек.

В частности, получили первую дозу – 15 191 377 человек, две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 людей, а бустерную – 225 868.

В общем количестве уже проведено 29 921 638 прививок.

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В то же время в Минздраве прогнозируют двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала