Темпи COVID-вакцинації в Україні: за добу 70 тисяч людей отримали щеплення

25 січня 2022 , 09:08
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Джерело:

МОЗ

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 70 тисяч людей. Всього в країні вже проведено 29,9 мільйона щеплень.

Статистика за добу

За вчора, 24 січня 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, а бустерну – 17 084.

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Щеплення проводили 876 мобільних бригад з імунізації, 3 196 пунктів щеплення та 436 центрів вакцинації населення.

Впродовж доби використовували для вакцинації 4 препарати, зокрема:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;
  • Coronavac – 11 142;
  • AstraZeneca – 1 482;
  • Moderna – 6 829.

Темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 191 379 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 191 377 людей, дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, а бустерну – 225 868.

У загальній кількості вже проведено 29 921 638 щеплень.

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Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу


Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська