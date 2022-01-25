Темпи COVID-вакцинації в Україні: за добу 70 тисяч людей отримали щеплення
Джерело:МОЗ
В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 70 тисяч людей. Всього в країні вже проведено 29,9 мільйона щеплень.
Статистика за добу
За вчора, 24 січня 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, а бустерну – 17 084.
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Щеплення проводили 876 мобільних бригад з імунізації, 3 196 пунктів щеплення та 436 центрів вакцинації населення.
Впродовж доби використовували для вакцинації 4 препарати, зокрема:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;
- Coronavac – 11 142;
- AstraZeneca – 1 482;
- Moderna – 6 829.
Темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 191 379 людей.
Зокрема, отримали першу дозу - 15 191 377 людей, дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, а бустерну – 225 868.
У загальній кількості вже проведено 29 921 638 щеплень.
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