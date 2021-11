Теракт на Бостонском марафоне: кавказские экстремисты устроили кровавую бойню

В 2013 году самое популярное спортивное событие Новой Англии завершилось кровавой трагедией. Во время финиша ежегодного Бостонского марафона прогремели 2 взрыва, которые унесли жизни 3 человек и тяжело травмировали почти 200 человек.

Взрывы на Бостонском марафоне квалифицировали как теракт. Дальнейшее расследование этих событий вылилось в настоящий экшн, за которым наблюдали все США.

Первый марафонский забег в Бостоне провели в 1897 году. С тех пор спортивное мероприятие организовывали в городе каждый год. Долгая традиция проведения марафона сделала его одним из самых престижных в мире.

Как правило, в мероприятии принимают участие более 30 тысяч бегунов, а еще почти полмиллиона человек прибывают в центр Бостона, чтобы понаблюдать. Этот праздник с нетерпением ждут сотни тысяч людей, однако в 2013 году долгожданное мероприятие завершилось катастрофой.

Теракт в Бостоне

15 апреля в 18:50 по местному времени, во время финиша забега в Бостоне, один за другим прогремели 2 взрыва. Эти события посеяли панику между населением и гостями города.

Раненых немедленно доставляли в больницы, однако 3 человека спасти не удалось. Погибшими оказались жители Бостона – мальчик 8 лет и женщина 29 лет, а также студентка из Китая, которая приехала посмотреть соревнования.



В результате взрывов в Бостоне погибли 3 человека / Фото из "Википедии"

Кроме того, многие зрители пострадали от обломков. Некоторые имели настолько серьезные травмы, что пришлось ампутировать конечности.

После взрывов, правительство сразу решило временно приостановить работу всех служб, которые обеспечивали мобильную связь. Таким образом полиция пыталась предупредить другие возможные взрывы, которые могли бы сдетонировать с помощью телефона.

Впрочем, через час правоохранители получили оповещение об очередной бомбе. Информация поступила от работников библиотеки имени Джона Кеннеди, которая расположена в нескольких милях от места проведения марафона. Эту новость быстро опровергли, поскольку в техническом месте заведения произошел пожар, а работники приняли инцидент за взрыв.

Обама заявил о теракте

Хотя американское правительство не спешило утверждать, что взрывы в Бостоне произошли в результате террористического акта, такое заявление сделал президент США Барак Обама. Он выступил с ответной речью в Бостоне, куда безотлагательно прибыл.

Президент отметил, что причина и организаторы теракта пока неизвестны, но заверил, что виновников найдут. Он пообещал, что виновники обязательно почувствуют, что такое справедливость и правосудие.

Полиция Бостона сразу начала расследование и попросила собравшихся на марафоне людей поделиться личными видеозаписями с места происшествия. Таким образом имели надежду определить, кто принес на место взрывное устройство.

На одном из видео таки заметили мужчину, который имел с собой большой рюкзак. После детального изучения всех записей, ФБР опубликовало фото подозреваемых и объявило их в розыск.

Убийство полисмена

За несколько дней, 19 апреля 2013 года, в городке Уотертаун возле Бостона, вблизи общежития Массачусетского технологического университета убили полисмена. На место приехали правоохранители, которые начали перестрелку с преступниками, которые еще не успели убежать.

В результате стрельбы, одного из подозреваемых застрелили, а другому удалось скрыться. Эти события связаны с недавним терактом, поскольку злоумышленники были очень похожи на подозреваемых по фотографиям ФБР.



Подозреваемых в теракте обнаружили возле общежития Массачусетского технологического университета / Фото из "Википедии"

Вскоре их удалось идентифицировать. Погибшим на месте столкновения с полицейскими оказался Тамерлан Царнаев, а беглецом – его родной брат Джохар. Мужчины были выходцами из северокавказского региона рядом с Чечней.

Затем начала набирать огласку информация, что теракт могли совершить на религиозной почве.

Впоследствии о подозреваемых появилась более подробная информация. Братья прибыли в США в начале 2000-х годов. Они обратились к местным властям за предоставлением убежища, а через 12 лет получили американское гражданство.

Задержание Джохара Царнаева

Пока население оживленно обсуждало страшные события, стражи порядка продолжали поиск Джохара Царнаева. Его задержали той же ночью.

После стычки с полицией, он угнал на заправке автомобиль, где попал на запись камеры наблюдения. Чуть позже в участок позвонил местный житель, который заметил на своей моторной лодке следы крови. Именно там скрывался Джохар.

По словам комиссара ФБР, работники отдела пытались наладить с подозреваемым контакт и уговорить его сдаться, однако добровольно выйти к полиции он отказался. Возле катера произошла перестрелка, во время которой сотрудникам удалось проникнуть внутрь и поймать преступника.

Оказалось, что мужчина на борту лодки серьезно ранен. Как утверждали сотрудники полиции, Джохар пытался перед задержанием покончить жизнь самоубийством и ранил себе горло.

Его немедленно доставили в больницу. После такой травмы Царнаев мог навсегда потерять голос. Когда он через несколько дней пришел в себя, его допросили агенты ФБР, однако из-за ранения, отвечать ему приходилось письменно.

Вскоре полиция заявила, что подозреваемый признался в теракте. Кроме того, он якобы признался и в убийстве своего брата.

По словам сотрудников правоохранительных органов, Джохар умышленно сбил Тамерлана автомобилем, потому что понял, что тот не сможет скрыться от полиции.

Во время расследования, полицейские исследовали соцсети братьев. В твитере Джохара обнаружили неоднозначные посты. В частности в день теракта, еще до взрывов, он опубликовал твит со словами из одноименной песни Бобби Блэнда "Ain't no love in the heart of the city".

Эту фразу можно перевести как "Нет любви в центре города". Он добавил также подпись "Люди, оставайтесь в безопасности". Кроме этого, незадолго до теракта, в его аккаунте был твит с фразой "Буду умирать молодым".

След чеченских экстремистов

На ютуб-канале Тамерлана Царнаева также нашли доказательства. За несколько месяцев до трагедии он создал плейлист "Террорист", где были ссылки на экстремистскую организацию "Кавказский эмират". Последняя часто берет на себя ответственность за теракты в России, в частности за взрыв в аэропорту "Домодедово" 2011 года.

Позже стало известно, что в 2011 году спецслужбы России предупреждали ФБР о том, что Тамерлан мог стать последователем радикального ислама. Они якобы подозревали, что братьев Царнаевых завербовали члены организации "Кавказский эмират". Федералы этой информации не придали большого значения и упустили возможность предупредить нападение.

Через 2 года и 2 месяца после трагедии на Бостонском марафоне, по делу теракта вынесли приговор. Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни.

1 августа 2020 года решение о казни Джохара Царнаева отменили и отправили дело на пересмотр. Официально смертную казнь злоумышленнику назначили в июне 2015 года, после 15-часового совещания присяжных. Однако Апелляционный суд США отменил приговоры по 3 из 30 обвинений для Царнаева, а это значит, что независимо от нового приговора,