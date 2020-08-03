Кровавый теракт в Бостоне: Царнаеву отменили смертную казнь, Трамп возмущен
Президент США Дональд Трамп требует смертной казни Джохара Царнаева. На смертную казнь того уже осудили – за теракт в Бостоне 2013 года, когда пострадали почти три сотни людей. Но 1 августа 2020 решение отменили и отправили дело на пересмотр.
Трамп хочет, чтобы Царнаева казнили
Детали истории, которая тянется с 2013 года, рассказали в DW. Также Трамп опубликовал в твиттере свой эмоциональный комментарий.
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Редко кто больше заслуживает смертной казни, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев,
– написал Трамп.
И добавил: суд согласился с тем, что это был "один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября" 2001 года. Поэтому, по мнению Трампа, федеральная власть должна добиваться смертной казни во время пересмотра дела.
Трамп очень недоволен, что в деле о теракте в Бостоне 2013 так долго не могут поставить точку. Решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву президент США назвал бессмысленным.
Какое решение суда так возмутило Трампа
Апелляционный суд в Бостоне 1 августа отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. При этом отметили, что вина его несомненна, но:
- При вынесении приговора о смертной казни в 2015 году нарушили принцип беспристрастного отбора присяжных.
- А еще и судебные заседания проходили в городе, где был совершен теракт.
Чтобы сделать такие выводы, апелляцию по делу Царнаева рассматривали 4 года. Теперь приговор будет просматривать новая коллегия присяжных. Они будут решать, оставить в силе приговор о смертной казни или заменить его пожизненным заключением.
Теракт во время марафона в Бостоне 2013 и суд над Царнаевым: что следует знать
- 15 апреля 2013 во время традиционного ежегодного и популярного в США Бостонского марафона (основан в 1897, через год после первых Олимпийских игр) произошли два взрыва.
- Место для теракта выбрали неслучайно – мероприятие собирает обычно до полумиллиона зрителей и более 30000 участников, то есть является чрезвычайно массовым.
- Тогда, в 2013, погибли три человека, среди которых и восьмилетний мальчик. Еще 264 человека получили ранения.
- Бомбы были самодельными – смонтированными из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и подшипниками.
- Следствие установило, что теракт организовали братья Джохар и Тамерлан Царнаевы. Они чеченцы по происхождению, но родились в разных странах – Джохар в Кыргызстане, Тамерлан в России.
- Тамерлан Царнаев погиб во время операции по обезвреживанию. Джохара Царнаева ранили и задержали.
- В 2015 году Джохара Царнаева признали виновным по 30 статьям обвинения, среди которых участие в заговоре и применения оружия массового уничтожения.
- Свидетельства Царнаева были непоследовательными, до сих пор не понятно, признал ли он сам свою вину до конца.