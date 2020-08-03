Президент США Дональд Трамп требует смертной казни Джохара Царнаева. На смертную казнь того уже осудили – за теракт в Бостоне 2013 года, когда пострадали почти три сотни людей. Но 1 августа 2020 решение отменили и отправили дело на пересмотр.

Трамп хочет, чтобы Царнаева казнили

Детали истории, которая тянется с 2013 года, рассказали в DW . Также Трамп опубликовал в твиттере свой эмоциональный комментарий.

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Редко кто больше заслуживает смертной казни, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев,

– написал Трамп.

И добавил: суд согласился с тем, что это был "один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября" 2001 года. Поэтому, по мнению Трампа, федеральная власть должна добиваться смертной казни во время пересмотра дела.

Трамп очень недоволен, что в деле о теракте в Бостоне 2013 так долго не могут поставить точку . Решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву президент США назвал бессмысленным.

Какое решение суда так возмутило Трампа

Апелляционный суд в Бостоне 1 августа отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. При этом отметили, что вина его несомненна, но:

При вынесении приговора о смертной казни в 2015 году нарушили принцип беспристрастного отбора присяжных.

А еще и судебные заседания проходили в городе, где был совершен теракт.

Чтобы сделать такие выводы, апелляцию по делу Царнаева рассматривали 4 года . Теперь приговор будет просматривать новая коллегия присяжных. Они будут решать, оставить в силе приговор о смертной казни или заменить его пожизненным заключением.

Теракт во время марафона в Бостоне 2013 и суд над Царнаевым: что следует знать