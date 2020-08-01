Роман Скрыпник, террорист из Полтавы, которого много дней разыскивали правоохранители, погиб. Его ликвидировал КОРД метким выстрелом около 2 часов ночи 1 августа на окраине поселка Опишня. Перед этим Скрыпник во второй раз взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель главы МВД Антон Геращенко .

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Что известно о ликвидации полтавского террориста

1 августа, около 2 часов ночи на окраине поселка Опишня Зиньковского района Полтавской области капитан полиции Гума во время операции по розыску Скрыпника обнаружил того в одном из нежилых домов.

Скрыпник стал угрожать гранатой и во второй раз взял в заложники полицейского , который имел при себе табельное оружие.

Сразу начали специальную полицейскую операцию "Гром".

Преступника метким выстрелом ликвидировал сотрудник полицейского спецназа КОРД.

Заложник имел три секунды , чтобы отскочить до взрыва гранаты – и смог это сделать, поэтому остался жив и невредим.

У Романа Скрыпника была возможность сдаться полиции и остаться в живых, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь,

– подытожил Геращенко.

Коротко об истории с террористом в Полтаве

В Полтаве 23 июля автоугонщик Роман Скрыпник при задержании вытянул гранату и угрожал ее взорвать. Тогда в заложники он взял полковника полиции.

В течение дня правоохранители вели переговоры со Скрыпником, который хотел только одного: не идти в тюрьму. Через несколько часов террорист отпустил заложника и убежал в лес.

Сотни силовиков с авиацией бесполезно 9 дней искали Скрыпника в лесах и полях Полтавщины.

Роман Скрыпник был несколько раз осужден за мелкие кражи и хранение наркотиков. Недолго участвовал в АТО. Имел жену и сына.

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Ликвидировали полтавского террориста возле села Опишня: смотрите карту