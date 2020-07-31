Правоохранители уже не ведут широкомасштабные поиски полтавского террориста Романа Скрипника в Миргородском районе. Сейчас полицейськии акцентируют внимание на обработке оперативной информации.

Тем временем проходит уже 9 день с момента побега Романа Скрипника от полиции. О новых ориентирах в поисках полтавского террориста со ссылкой на источник в региональном управлении полиции сообщает Pavlovsky News.

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Теперь Миргородский район тотально не прочесывают, поскольку правоохранители акцентировали внимание на обработке оперативной информации,

– говорится в сообщении.

Для этого, по данным журналистов, полиция привлекает значительно меньше своего количественного состава. Интересно, что некоторые оперативные данные о Скрипнике уже поступили правоохранителям. Впрочем, из-за засекреченности их общественности пока не озвучивают.

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