Полиция прекратила широкомасштабные поиски полтавского террориста Скрипника
Правоохранители уже не ведут широкомасштабные поиски полтавского террориста Романа Скрипника в Миргородском районе. Сейчас полицейськии акцентируют внимание на обработке оперативной информации.
Тем временем проходит уже 9 день с момента побега Романа Скрипника от полиции. О новых ориентирах в поисках полтавского террориста со ссылкой на источник в региональном управлении полиции сообщает Pavlovsky News.
Ранее В МВД предполагают, что полтавский террорист мог покончить с собой
Теперь Миргородский район тотально не прочесывают, поскольку правоохранители акцентировали внимание на обработке оперативной информации,
– говорится в сообщении.
Для этого, по данным журналистов, полиция привлекает значительно меньше своего количественного состава. Интересно, что некоторые оперативные данные о Скрипнике уже поступили правоохранителям. Впрочем, из-за засекреченности их общественности пока не озвучивают.
Что известно о полтавском террористе Романа Скрипнике: коротко
- В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник при задержании достал гранату и угрожал ее взорвать.
- Мужчину подозревали в незаконных похищениях авто и проводили спецоперацию по задержанию.
- Террористу удалось захватить полицейского, поскольку он угрожал стражам порядка гранатой, которую не выпускал из рук.
- Силовики в течение дня вели переговоры с Скрипником.
- Его единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.
- В Полтавской облгосадминистрации отметили, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет только избежать уголовной ответственности за содеянное.
- Через несколько часов террорист отпустил правоохранителя, а сам убежал в лес.
- К его поискам привлекали сотни силовиков и авиацию, однако тщетно, с момента исчезновения Скрипника уже проходит 9 день.
- Скрипник был несколько раз судим. В частности, за мелкие кражи и хранение наркотиков. Он также недолго участвовал в АТО. Имеет жену и сына.