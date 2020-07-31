Правоохоронці вже не ведуть широкомасштабних пошуків полтавського терориста Романа Скрипника у Миргородському районі. Наразі поліцейськіі акцентують увагу на обробці оперативної інформації.

Тим часом минає вже 9 день з моменту втечі Романа Скрипника від поліції. Про нові орієнтири у пошуках полтавського терориста з посиланням на джерело в регіональному управлінні поліції повідомляє Pavlovsky News.

Раніше У МВС припускають, що полтавський терорист міг накласти на себе руки

Тепер Миргородський район тотально не прочісують, оскільки правоохоронці акцентували увагу на обробці оперативної інформації,

– мовиться у повідомленні.

Для цього, за даними журналістів, поліція залучає значно менше свого кількісного складу. Цікаво, що деякі оперативні дані про Скрипника вже надійшли правоохоронцям. Втім, через засекреченість їх громадськості поки не озвучують.

Що відомо про полтавського терориста Романа Скрипника: коротко