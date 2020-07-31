Поліція припинила широкомасштабні пошуки полтавського терориста Скрипника
Правоохоронці вже не ведуть широкомасштабних пошуків полтавського терориста Романа Скрипника у Миргородському районі. Наразі поліцейськіі акцентують увагу на обробці оперативної інформації.
Тим часом минає вже 9 день з моменту втечі Романа Скрипника від поліції. Про нові орієнтири у пошуках полтавського терориста з посиланням на джерело в регіональному управлінні поліції повідомляє Pavlovsky News.
Раніше У МВС припускають, що полтавський терорист міг накласти на себе руки
Тепер Миргородський район тотально не прочісують, оскільки правоохоронці акцентували увагу на обробці оперативної інформації,
– мовиться у повідомленні.
Для цього, за даними журналістів, поліція залучає значно менше свого кількісного складу. Цікаво, що деякі оперативні дані про Скрипника вже надійшли правоохоронцям. Втім, через засекреченість їх громадськості поки не озвучують.
Що відомо про полтавського терориста Романа Скрипника: коротко
- У Полтаві 23 липня зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати.
- Чоловіка підозрювали у незаконних викраденнях авто і проводили спецоперацію із затримання.
- Терористу вдалося захопити поліцейського, оскільки він погрожував правоохоронцям гранатою, яку не випускав з рук.
- Силовики впродовж дня вели перемовини зі Скрипником.
- Його єдина вимога – аби його не відправляли до в'язниці.
- У Полтавській облдержадміністрації зазначили, що вимоги терориста не виконуватимуть, бо він хоче лише уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.
- Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця, а сам утік у ліс.
- До його пошуків залучали сотні силовиків та авіацію, однак марно, з моменту зникнення Скрипника вже минає 9 день.
- Скрипник був кілька разів засуджений. Зокрема, за дрібні крадіжки та зберігання наркотиків. Він також недовго брав участь в АТО. Має дружину та сина.