У МВС припускають, що полтавський терорист міг накласти на себе руки
Романа Скрипника, який захопив у заручники поліцейського і вже має прізвисько "полтавський терорист", шукають майже тиждень. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ припускають, що він скоїв самогубство.
Версію про суїцид вже висловлювали і раніше, однак тепер вона звучить все переконливіше. Принаймні про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНІАН.
Попередня заява Полтавський терорист вийде сам або вб'є себе за день або два, – МВС
Одна з версій – що цей чоловік, можливо, вже і неживий, тому що, за даними поліції та за свідченнями поліцейських, яких він брав у заручники, він був під дією, як виявилося, сильних наркотичних засобів, метамфетамінів,
– сказав Геращенко.
Люди, які з ним тісно спілкувалися, також підтвердили: він сидів на сильних наркотиках.
Водночас заступник глави МВС зазначив, що поліція не припиняє пошуки зловмисника. "Ми сподіваємося найближчим часом зрозуміти, чи цей чоловік живий, чи не живий, і зробити так, щоб він відповідав за свої дії", – додав Геращенко.
Що відомо про пошукову операцію
- Терориста почали шукати ще 23 липня. За словами місцевих жителів, він може ховатися в полях, де ще не прибрали кукурудзу та соняшник.
- Злочинця розшукують в Миргородському районі, що на Полтавщині. Навколо села є великий масив полів і лісосмуг, де може ховатися Скрипник.
- Складність пошуку пов’язана з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці змушені повертатися до деяких ділянок, щоб перевірити їх, по кілька разів.
Захоплення заручника в Полтаві: що треба знати
- У Полтаві 23 липня зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати.
- Чоловіка підозрювали у незаконних викраденнях авто і проводили спецоперацію із затримання.
- Терористу вдалося захопити поліцейського, відтак він погрожував правоохоронцям гранатою, яку не випускав з рук.
- Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця, а сам утік у ліс.
- Силовики впродовж дня вели перемовини зі Скрипником.
- Його єдина вимога – аби його не відправляли до в'язниці.
- У Полтавській облдержадміністрації зазначили, що вимоги терориста не виконуватимуть, бо він хоче лише уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.