Романа Скрипника, який захопив у заручники поліцейського і вже має прізвисько "полтавський терорист", шукають майже тиждень. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ припускають, що він скоїв самогубство.

Версію про суїцид вже висловлювали і раніше, однак тепер вона звучить все переконливіше. Принаймні про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНІАН.

Попередня заява Полтавський терорист вийде сам або вб'є себе за день або два, – МВС

Одна з версій – що цей чоловік, можливо, вже і неживий, тому що, за даними поліції та за свідченнями поліцейських, яких він брав у заручники, він був під дією, як виявилося, сильних наркотичних засобів, метамфетамінів,

– сказав Геращенко.

Люди, які з ним тісно спілкувалися, також підтвердили: він сидів на сильних наркотиках.

Водночас заступник глави МВС зазначив, що поліція не припиняє пошуки зловмисника. "Ми сподіваємося найближчим часом зрозуміти, чи цей чоловік живий, чи не живий, і зробити так, щоб він відповідав за свої дії", – додав Геращенко.

Що відомо про пошукову операцію

Терориста почали шукати ще 23 липня. За словами місцевих жителів, він може ховатися в полях, де ще не прибрали кукурудзу та соняшник.

Злочинця розшукують в Миргородському районі, що на Полтавщині. Навколо села є великий масив полів і лісосмуг, де може ховатися Скрипник.

Складність пошуку пов’язана з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці змушені повертатися до деяких ділянок, щоб перевірити їх, по кілька разів.

Що відомо про терориста Романа Скрипника – читайте у матеріалі 24 каналу

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