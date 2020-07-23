Чоловік, який захопив у заручники главу кримінального розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, є двічі судимий. ЗМІ пишуть, що чоловіка звати Роман Скрипник, він 1988 року народження. Терорист, який перебуває в одній автівці зі своїм заручником, вже висунув свою єдину вимогу.

Він просить не відправляти його знову до в’язниці. Про це інформують місцеві ЗМІ з посиланням на слова правоохоронців.

Що відомо про полтавського терориста:

Зловмисника звуть Роман Миколайович Скрипник. Він 1988 року народження. Раніше був засуджений за зберігання та збут наркотиків, а також крадіжку.

Він начебто брав участь в АТО.

Зараз автомобіль, у якому перебуває Скрипник зі своїм заручником, рухається польовими дорогами в Решетилівському районі.

Зауважимо, що Решетилівка розташована за пів сотні кілометрів від обласного центру. Неподалік розташована також траса на Київ.

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