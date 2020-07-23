Роман Скрипник захватил заложника в Полтаве и выдвинул единственное требование: что известно
Мужчина, захвативший в заложники главу уголовного розыска полиции Полтавской области Виталия Шияна, является дважды судимым. СМИ пишут, что мужчину зовут Роман Скрипник, он 1988 года рождения. Террорист, который находится в одной машине со своим заложником, уже выдвинул свое единственное требование.
Он просит не отправлять его снова в тюрьму. Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на слова правоохранителей.
Главное В Полтаве мужчина угрожал взорвать гранату: взял в заложники главу полиции и поехал на авто
Что известно о полтавском террористе:
- Злоумышленника зовут Роман Николаевич Скрипник. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден.
- По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка.
- Он принимал участие в АТО.
- В 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков.
- Суд установил, что вместе с соратниками он обокрал ряд объектов в Полтавской области, в частности школу в селе Дмитровка.
- Условный срок Скрипнику дали из-за смягчающих обстоятельств – искреннего раскаяния и личного участия в АТО.
- Скрипник вроде бы работал в гаражах, где проводился обмен заложниками.
Сейчас автомобиль, в котором находится Скрипник со своим заложником, движется полевыми дорогами в Решетиловском районе.
Заметим, что Решетиловка расположена в полсотне километров от областного центра. Неподалеку расположена также трасса на Киев.
Что известно о захвате заложника в Полтаве:
- В Полтаве днем 23 июля мужчина при задержании полицией достал гранату и угрожал взорвать ее.
- Дело в том, что мужчину подозревали в незаконном завладении автомобилями и проводили спецоперацию.
- Террористу удалось захватить полицейского, он угрожал стражам порядка гранатой, держа их коллегу за руку.
- После переговоров он обменял работника уголовного розыска на начальника управления, полковника Виталия Шияна.
- Скрипнику по требованию также предоставили автомобиль, на котором он вместе с заложником покинул город.