Мужчина, захвативший в заложники главу уголовного розыска полиции Полтавской области Виталия Шияна, является дважды судимым. СМИ пишут, что мужчину зовут Роман Скрипник, он 1988 года рождения. Террорист, который находится в одной машине со своим заложником, уже выдвинул свое единственное требование.

Он просит не отправлять его снова в тюрьму. Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на слова правоохранителей.

Главное В Полтаве мужчина угрожал взорвать гранату: взял в заложники главу полиции и поехал на авто

Что известно о полтавском террористе:

Злоумышленника зовут Роман Николаевич Скрипник. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден.

По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка.

Он принимал участие в АТО.

В 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков.

Суд установил, что вместе с соратниками он обокрал ряд объектов в Полтавской области, в частности школу в селе Дмитровка.

Условный срок Скрипнику дали из-за смягчающих обстоятельств – искреннего раскаяния и личного участия в АТО.

Скрипник вроде бы работал в гаражах, где проводился обмен заложниками.

Сейчас автомобиль, в котором находится Скрипник со своим заложником, движется полевыми дорогами в Решетиловском районе.

Заметим, что Решетиловка расположена в полсотне километров от областного центра. Неподалеку расположена также трасса на Киев.

Обратите внимание! После того, как в полиции озвучили требование террориста, глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что его выполнить невозможно. Он добавил, что правоохранители готовы к силовому решению ситуации, а угрозы для жизни или здоровья жителей региона нету.

Что известно о захвате заложника в Полтаве: