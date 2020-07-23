В Полтаве 23 июля мужчина во время задержания достал гранату и угрожал взорвать ее. Впоследствии злоумышленник взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.

24 канал собрал факты из биографии Виталия Шияна, которого полтавский террорист взял в заложники.

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Биография Виталия Шияна

Он родился 26 сентября 1976 года в Кременчуге. В школе Виталий учился хорошо, а, поступив по ее окончанию в медколледж, сдал почти все госэкзамены на пятерки. Но все же решил вступить в ряды правоохранителей. Имеет высшее юридическое образование, в 2002 году окончил Киевскую Национальную академию внутренних дел Украины.

Карьера

С 1995 года служил в рядах ВСУ в морской пехоте. С 1996 года находится на службе в органах внутренних дел. Также работал в патрульно-постовой службе милиции.

С 2008 года занимал должность первого заместителя начальника Кременчугского городского управления УМВД.

С 2010 года был начальником Херсонского горотдела УМВД. С 2012-го – заместителем начальника Киевского УБОПа.

С 2013 года – работал в Полтаве начальником уголовного розыска, а затем приказом Министра внутренних дел с 8 июня 2015 года был назначен на должность начальника Семеновского районного отдела УМВД.

Позже снова был переведен в Полтаву и дослужился до начальника УКР ГУНП в Полтавской области.

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В рядах правоохранительных органов Шиян оказался не случайно – его отец тоже работал в милиции. Ранее в интервью СМИ Виталий Шиян заявлял, что вовсе не считает, что к его карьерному росту приложила руку госпожа Фортуна – уверен, что всего достиг собственным трудом.

Женат, имеет дочь.



Виталий Шиян на службе / Фото Нацполиции

Виталия Шияна взяли в заложники: что об этом известно