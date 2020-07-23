Террорист в Полтаве взял в заложники полковника полиции Шияна: что о нем известно
В Полтаве 23 июля мужчина во время задержания достал гранату и угрожал взорвать ее. Впоследствии злоумышленник взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
24 канал собрал факты из биографии Виталия Шияна, которого полтавский террорист взял в заложники.
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Биография Виталия Шияна
Он родился 26 сентября 1976 года в Кременчуге. В школе Виталий учился хорошо, а, поступив по ее окончанию в медколледж, сдал почти все госэкзамены на пятерки. Но все же решил вступить в ряды правоохранителей. Имеет высшее юридическое образование, в 2002 году окончил Киевскую Национальную академию внутренних дел Украины.
Карьера
- С 1995 года служил в рядах ВСУ в морской пехоте. С 1996 года находится на службе в органах внутренних дел. Также работал в патрульно-постовой службе милиции.
- С 2008 года занимал должность первого заместителя начальника Кременчугского городского управления УМВД.
- С 2010 года был начальником Херсонского горотдела УМВД. С 2012-го – заместителем начальника Киевского УБОПа.
- С 2013 года – работал в Полтаве начальником уголовного розыска, а затем приказом Министра внутренних дел с 8 июня 2015 года был назначен на должность начальника Семеновского районного отдела УМВД.
- Позже снова был переведен в Полтаву и дослужился до начальника УКР ГУНП в Полтавской области.
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В рядах правоохранительных органов Шиян оказался не случайно – его отец тоже работал в милиции. Ранее в интервью СМИ Виталий Шиян заявлял, что вовсе не считает, что к его карьерному росту приложила руку госпожа Фортуна – уверен, что всего достиг собственным трудом.
Женат, имеет дочь.
Виталий Шиян на службе / Фото Нацполиции
Виталия Шияна взяли в заложники: что об этом известно
- В Полтаве 23 июля Роман Скрипник, которого подозревали в незаконных завладениях автомобилями и проводили спецоперацию, достал гранату и угрожал взорвать ее.
- После переговоров, злоумышленник поменял ее на работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна. Террорист взял Шияна в заложники и скрылся вместе с ним на авто.
- Террорист выехал за пределы Полтавы и двигался в направлении Киева. Известно, что он ранее уже был судим и сейчас единственным требованием злоумышленника является не отправлять его снова в тюрьму.