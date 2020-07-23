У Полтаві 23 липня чоловік під час затримання дістав гранату і погрожував підірвати її. Згодом зловмисник взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна.

24 канал зібрав факти з біографії Віталія Шияна, якого полтавський терорист взяв у заручники.

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Біографія Віталія Шияна

Він народився 26 вересня 1976 року у Кременчуці. У школі Віталій добре вчився, а, вступивши по її закінченню в медколедж, склав майже всі держіспити на п'ятірки. Але все ж вирішив вступити у ряди правоохоронців. Має вищу юридичну освіту, у 2002 році закінчив Київську Національну академію внутрішніх справ України.

Кар'єра

З 1995 року служив у лавах ЗСУ у морській піхоті. З 1996 року перебуває на службі в органах внутрішніх справ. Також працював у патрульно-постовій службі міліції.

З 2008 року обіймав посаду першого заступника начальника Кременчуцького міського управління УМВС.

З 2010 року був начальником Херсонського міськвідділу УМВС. З 2012-го – заступником начальника Київського УБОЗу.

З 2013 року – працював у Полтаві начальником карного розшуку, а потім наказом Міністра внутрішніх справ від 8 червня 2015 року був призначений на посаду начальника Семенівського районного відділу УМВС.

Пізніше знову був переведений у Полтаву і дослужився до начальника УКР ГУНП в Полтавській області.

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У лавах правоохоронних органів Шиян опинився невипадково – його батько теж працював у міліції. Раніше в інтерв'ю ЗМІ Віталій Шиян заявляв, що зовсім не вважає, що до його кар'єрного зростання доклала руку пані Фортуна – упевнений, що всього досяг власною працею.

Одружений, має доньку.



Віталій Шиян на службі / Фото Нацполіції

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