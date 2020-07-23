Терорист у Полтаві взяв у заручники полковника поліції Шияна: що про нього відомо
У Полтаві 23 липня чоловік під час затримання дістав гранату і погрожував підірвати її. Згодом зловмисник взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна.
24 канал зібрав факти з біографії Віталія Шияна, якого полтавський терорист взяв у заручники.
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Біографія Віталія Шияна
Він народився 26 вересня 1976 року у Кременчуці. У школі Віталій добре вчився, а, вступивши по її закінченню в медколедж, склав майже всі держіспити на п'ятірки. Але все ж вирішив вступити у ряди правоохоронців. Має вищу юридичну освіту, у 2002 році закінчив Київську Національну академію внутрішніх справ України.
Кар'єра
- З 1995 року служив у лавах ЗСУ у морській піхоті. З 1996 року перебуває на службі в органах внутрішніх справ. Також працював у патрульно-постовій службі міліції.
- З 2008 року обіймав посаду першого заступника начальника Кременчуцького міського управління УМВС.
- З 2010 року був начальником Херсонського міськвідділу УМВС. З 2012-го – заступником начальника Київського УБОЗу.
- З 2013 року – працював у Полтаві начальником карного розшуку, а потім наказом Міністра внутрішніх справ від 8 червня 2015 року був призначений на посаду начальника Семенівського районного відділу УМВС.
- Пізніше знову був переведений у Полтаву і дослужився до начальника УКР ГУНП в Полтавській області.
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У лавах правоохоронних органів Шиян опинився невипадково – його батько теж працював у міліції. Раніше в інтерв'ю ЗМІ Віталій Шиян заявляв, що зовсім не вважає, що до його кар'єрного зростання доклала руку пані Фортуна – упевнений, що всього досяг власною працею.
Одружений, має доньку.
Віталій Шиян на службі / Фото Нацполіції
Віталія Шияна взяли у заручники: що про це відомо
- У Полтаві 23 липня Роман Скрипник, якого підозрювали у незаконних заволодіннях автомобілями й проводили спецоперацію, дістав гранату і погрожував підірвати її.
- Після перемовин, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП у Полтавській області, полковника поліції Віталія Шияна. Терорист взяв Шияна у заручники та зник разом з ним на авто.
- Терорист виїхав за межі Полтави та рухався у напрямку Києва. Відомо, що він раніше вже був судимий і наразі єдиною вимогою зловмисника є не відправляти його знову до в'язниці.