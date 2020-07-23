У Полтаві чоловік під час затримання дістав гранату і погрожує підірвати її. Події розгортаються біля Полтавського адміністративного суду.

Правоохоронці вже прибули на місце події та намагаються затримати чоловіка. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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Що відомо про зловмисника

Як розповів речник Головного управління Нацполіції Полтавщини Роман Грішин, чоловіка попередньо підозрюють у незаконних заволодіннях автомобілями. Під час затримання він чинив опір та почав погрожувати боєприпасом.

Проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що в руках у підозрюваного граната РГД-5. Правоохоронці ввели в дію спецоперацію "Грім". На місце події прибула поліція, а також слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Полтавський адмінсуд, де розгортаються події: карта

У Полтаві чоловік дістав гранату і погрожує підірвати її / Фото irt.pl.ua, "Громадське"

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Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що підозрюваний взяв у заручники поліцейського. У поліції це не підтвердили.

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