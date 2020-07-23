Вимоги терориста виконуватись не будуть, – голова ОДА про захоплення заручника в Полтаві
Глава обладміністрації Полтавщини Олег Синегубов спростував інформацію про те, що терорист, який захопив заручника в Полтаві, їде до Києва. Окрім цього, його вимоги виконуватись не будуть.
Синегубов також не виключає силовий сценарій розв'язання ситуації. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
До слова У Полтаві чоловік погрожував підірвати гранату: взяв у заручники голову поліції і поїхав на авто
"Вимоги, звичайно, нічого не мають спільного з дійсністю. Тому що він хоче просто напросто уникнути кримінальної відповідальності, що неможливо. І зараз тривають з ним активні переговори, щоб змусити його здатися. Але правоохоронці, органи Національної поліції також готові і до силового сценарію вирішення цього конфлікту ", – заявив він.
За його словами, цю ситуацію не можна порівнювати з інцидентом у Луцьку 21 липня.
"Полтаві була спецоперація із затримання зловмисника цільова, у нього виявилася граната і тому ми маємо таку історію", – сказав глава обладміністрації.
Терорист до Києва не їде
У ЗМІ також з'явилась інформація, що терорист із заручником нібито прямують до Києва, аби йому дали можливість покинути Полтаву спеціально для того, щоб вивести його з місця масового скупчення людей. За словами Сінегубова, "ніхто не рухається в сторону Києва, ніхто не дозволить рухатися в місця перебування людей".
"Головним було завдання, щоб вивести цю людину з громадського місця, щоб в разі найгіршого сценарію не постраждали люди. Це вдалося зробити. Був наданий автомобіль на вимогу зловмисника. Зараз вони переміщаються по району області і спецоперація по вирішенню цієї ситуації, відповідно, триває", – додав він.
Захоплення заручника у Полтаві: що відомо
- У Полтаві вдень 23 липня чоловік під час затримання поліцією дістав гранату і погрожував підірвати її.
- Річ у тім, що чоловіка підозрювали у незаконних заволодіннях автомобілями і проводили спецоперацію.
- Терористу вдалося захопити поліцейського, він погрожував правоохоронцям гранатою, тримаючи їх колегу за руку.
- Після переговорів він обміняв працівника карного розшуку на начальника управління, полковника Віталія Шияна.
- Скрипнику на вимогу також надали автомобіль, на якому він разом із заручником покинув місто.