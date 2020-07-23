Глава обладміністрації Полтавщини Олег Синегубов спростував інформацію про те, що терорист, який захопив заручника в Полтаві, їде до Києва. Окрім цього, його вимоги виконуватись не будуть.

Синегубов також не виключає силовий сценарій розв'язання ситуації. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Вимоги, звичайно, нічого не мають спільного з дійсністю. Тому що він хоче просто напросто уникнути кримінальної відповідальності, що неможливо. І зараз тривають з ним активні переговори, щоб змусити його здатися. Але правоохоронці, органи Національної поліції також готові і до силового сценарію вирішення цього конфлікту ", – заявив він.

За його словами, цю ситуацію не можна порівнювати з інцидентом у Луцьку 21 липня.

"Полтаві була спецоперація із затримання зловмисника цільова, у нього виявилася граната і тому ми маємо таку історію", – сказав глава обладміністрації.

Терорист до Києва не їде

У ЗМІ також з'явилась інформація, що терорист із заручником нібито прямують до Києва, аби йому дали можливість покинути Полтаву спеціально для того, щоб вивести його з місця масового скупчення людей. За словами Сінегубова, "ніхто не рухається в сторону Києва, ніхто не дозволить рухатися в місця перебування людей".

"Головним було завдання, щоб вивести цю людину з громадського місця, щоб в разі найгіршого сценарію не постраждали люди. Це вдалося зробити. Був наданий автомобіль на вимогу зловмисника. Зараз вони переміщаються по району області і спецоперація по вирішенню цієї ситуації, відповідно, триває", – додав він.

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