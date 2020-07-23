Глава обладминистрации Полтавщины Олег Синегубов опроверг информацию, что террорист, захвативший заложника в Полтаве, едет в Киев. Кроме этого, его требования выполнять не будут.

Синегубов также не исключает силового сценария решения ситуации. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

К слову В Полтаве мужчина угрожал взорвать гранату: взял в заложники главу полиции и поехал на автомобиле

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто напросто избежать уголовной ответственности, невозможно. И сейчас идут с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", – заявил он.

По его словам, эту ситуацию нельзя сравнивать с инцидентом в Луцке 21 июля.

"В Полтаве была спецоперация по задержанию злоумышленника целевая, у него оказалась граната и поэтому мы имеем такую ​​историю", – сказал глава обладминистрации.

Террорист в Киев не едет

В СМИ также появилась информация, что террорист с заложником якобы направляются в Киев, чтобы ему дали возможность покинуть Полтаву специально для того, чтобы вывести его из места массового скопления людей. По словам Синегубова, "никто не движется в сторону Киева, никто не позволит двигаться в места пребывания людей".

"Главной была задача, чтобы вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по решению этой ситуации, соответственно, продолжается" , – добавил он.

Захват заложника в Полтаве: что известно