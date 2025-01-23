Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны от 22 января.

К теме Россияне оккупировали Нововасильевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов, – Deep State

Что пишет ISW об изменениях на фронте в Украине и России

Российские войска продолжили наступательные действия вдоль украинского выступления в Курской области , но подтвержденных продвижений – нет.

, но подтвержденных продвижений – нет. Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска 21 и 22 января, но не продвинулись.

21 и 22 января, но не продвинулись. Российские войска продолжили наступление на Купянском направлении , но подтверждений продвижений нет.

, но подтверждений продвижений нет. Россияне также продолжили наступательные действия в направлении Боровой , но без подтвержденного успеха.

, но без подтвержденного успеха. Российские войска продолжали наступательные действия на Лиманском направлении , но без продвижения.

, но без продвижения. 21 и 22 января российские войска продолжали наступать на юго-восток от Северска в районе Ивано-Дарьевки, но не продвинулись.

Боевые действия в Украине и России за 22 января / Карты ISW

Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра на фоне продолжения наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Железнодорожной на северо-западе Часового Яра, а также на север и северо-запад от Часового Яра.

на фоне продолжения наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Железнодорожной на северо-западе Часового Яра, а также на север и северо-запад от Часового Яра. Как украинские, так и российские военные недавно продвинулись на Торецком направлении на фоне продолжения наступательных действий в этом районе 22 января. Геолокационные кадры, опубликованы 11 января и изучены 22 января, показывают, что российские войска продвигались по улицам Качалова и Пузанова на севере Торецка. В то же время ВСУ продолжают держать позиции в самом городе.

на фоне продолжения наступательных действий в этом районе 22 января. Геолокационные кадры, опубликованы 11 января и изучены 22 января, показывают, что российские войска продвигались по улицам Качалова и Пузанова на севере Торецка. В то же время ВСУ продолжают держать позиции в самом городе. Россияне также продвинулись на юго-запад от Покровска на фоне непрерывных наступательных операций вблизи города 22 января. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в полях к северо-востоку от Котлиного (к юго-западу от Покровска) и в северо-восточной части населенного пункта.

на фоне непрерывных наступательных операций вблизи города 22 января. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в полях к северо-востоку от Котлиного (к юго-западу от Покровска) и в северо-восточной части населенного пункта. Враг продвинулся на запад от Курахово на фоне продолжения наступательных операций на Кураховском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 21 января, показывают, что недавно российские войска незначительно продвинулись в полях к югу от Дачного (к западу от Курахово).

. Геолокационные кадры, опубликованные 21 января, показывают, что недавно российские войска незначительно продвинулись в полях к югу от Дачного (к западу от Курахово). Оккупанты недавно продвинулись вблизи и в пределах Великой Новоселки на фоне наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 22 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись по дороге к западу от Раздольного (к северо-востоку от Великой Новоселки) и на северо-востоке населенного пункта.

на фоне наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 22 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись по дороге к западу от Раздольного (к северо-востоку от Великой Новоселки) и на северо-востоке населенного пункта. Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к северо-западу от Роботино вблизи Каменского 21 и 22 января, но не продвинулись.

вблизи Каменского 21 и 22 января, но не продвинулись. Враги также продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении 21 и 22 января, но не продвигались.

Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что оккупанты имели определенные продвижения вблизи Часового Яра, Покровска, Торецка, на Кураховском направлении и у Большой Новоселки. В то же время украинские военные имели определенный успех на Торецком направлении.