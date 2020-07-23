Возле Полтавского суда мужчина достал гранату и угрожает взорвать ее: фото, видео
В Полтаве мужчина при задержании достал гранату и угрожает взорвать ее. События разворачиваются возле Полтавского административного суда.
Правоохранители уже прибыли на место происшествия и пытаются задержать мужчину. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.
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Что известно о злоумышленнике
Как рассказал пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Полтавщины Роман Гришин, мужчину предварительно подозревают в незаконном завладении автомобилями. Во время задержания он оказал сопротивление и начал угрожать боеприпасом.
Проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры,
– говорится в сообщении.
Известно, что в руках у подозреваемого граната РГД-5. Правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром". На место происшествия прибыла полиция, а также следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Также в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый взял в заложники полицейского. В полиции это не подтвердили.
Полтавский админсуд, где разварачиваются события: карта
В Полтаве мужчина достал гранату и угрожает взорвать ее / Фото irt.pl.ua, "Громадское"
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