Неадекватний погляд і граната в руці: фото і відео з полтавським терористом Скрипником
У мережі оприлюднили фото полтавського терориста Романа Скрипника. На знімку зафіксований момент взяття в заручники поліцейського у Полтаві. Як видно з фото, Скрипник не може стояти на місці рівно, згорбився і тримає в руці гранату. Іншою рукою він притримує правоохоронця.
Знімок оприлюднив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.
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Так починався сьогоднішній день в Полтаві. Полтавський терорист Скрипник бере в заручники поліцейського оперативника. В руці у злочинця граната РГД-5. Судячи з фото, адекватність людини з гранатою викликає багато питань,
– підписав він фото.
У коричневій шкірянці – терорист Скрипник / Фото Андрія Цаплієнка
Ще одне фото Романа Скрипника:
Окрім того, місцеві ЗМІ оприлюднили відео моменту, коли автомобіль зі зловмисником і його заручником виїжджав з оточення правоохоронців.
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