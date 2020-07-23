У мережі оприлюднили фото полтавського терориста Романа Скрипника. На знімку зафіксований момент взяття в заручники поліцейського у Полтаві. Як видно з фото, Скрипник не може стояти на місці рівно, згорбився і тримає в руці гранату. Іншою рукою він притримує правоохоронця.

Знімок оприлюднив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. Важливо Роман Скрипник захопив заручника у Полтаві і висунув єдину вимогу: що про нього відомо Так починався сьогоднішній день в Полтаві. Полтавський терорист Скрипник бере в заручники поліцейського оперативника. В руці у злочинця граната РГД-5. Судячи з фото, адекватність людини з гранатою викликає багато питань,

– підписав він фото.

У коричневій шкірянці – терорист Скрипник / Фото Андрія Цаплієнка Ще одне фото Романа Скрипника: Окрім того, місцеві ЗМІ оприлюднили відео моменту, коли автомобіль зі зловмисником і його заручником виїжджав з оточення правоохоронців. Виїзд автівки зі Скрипником і Шияном із оточення: відео Зверніть увагу! Автомобіль зі Скрипником та його заручником Шияном рухається в напрямку Києва.