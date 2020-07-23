В сети опубликовали фото полтавского террориста Романа Скрыпника. На снимке зафиксирован момент взятия в заложники полицейского в Полтаве. Как видно из фото, Скрипник не может стоять на месте ровно, сгорбился и держит в руке гранату. Другой рукой он придерживает правоохранителя.

Снимок обнародовал в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Важно Роман Скрипник захватил заложника в Полтаве и выдвинул единственное требование: что о нем известно

Так начинался сегодняшний день в Полтаве. Полтавский террорист Скрыпник берет в заложники полицейского оперативника. В руке у преступника граната РГД-5. Судя по фото, адекватность человека с гранатой вызывает много вопросов,

– подписал он фото.

В коричневой кожанке – террорист Скрипник / Фото Андрея Цаплиенко

Кроме того, местные СМИ обнародовали видео момента, когда автомобиль со злоумышленником и его заложником выезжал из окружения правоохранителей.

Выезд автомобиля со Скрыпником и Шияном из окружения: видео

Обратите внимание! Автомобиль со Скрыпником и его заложником Шияном движется в направлении Киева.