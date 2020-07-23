Неадекватный взгляд и граната в руке: фото и видео с полтавским террористом Скрыпником
В сети опубликовали фото полтавского террориста Романа Скрыпника. На снимке зафиксирован момент взятия в заложники полицейского в Полтаве. Как видно из фото, Скрипник не может стоять на месте ровно, сгорбился и держит в руке гранату. Другой рукой он придерживает правоохранителя.
Снимок обнародовал в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.
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Так начинался сегодняшний день в Полтаве. Полтавский террорист Скрыпник берет в заложники полицейского оперативника. В руке у преступника граната РГД-5. Судя по фото, адекватность человека с гранатой вызывает много вопросов,
– подписал он фото.
В коричневой кожанке – террорист Скрипник / Фото Андрея Цаплиенко
Кроме того, местные СМИ обнародовали видео момента, когда автомобиль со злоумышленником и его заложником выезжал из окружения правоохранителей.
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