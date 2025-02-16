Прогнозируют отсутствие тепла в течение нескольких дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича.

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Какие последствия атаки на Николаев

Мэр сообщил, что работники "Николаевской ТЭЦ" и "Николаевоблтеплоэнерго" работают над налаживанием альтернативного отопления для жилых домов. Он предостерег, что в течение ближайших дней ожидают похолодание.

Прошу экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно много обогревателей, чтобы энергосистема не перегрузилась... Должны быть готовыми к тому, что несколько суток тепла точно не будет,

– написал он.

По его словам, в городе есть модульные котельные на биотопливе, начали переподключение трех больниц к ним. Он посоветовал тем, у кого есть родственники или близкие, у которых есть индивидуальное отопление или от "Николаевоблтеплоэнерго" поехать к ним.

К слову, в результате атаки пострадал работник предприятия "Николаевская ТЭЦ". Мужчина по состоянию на сейчас находится в больнице. Кроме того, БПЛА атаковали также другие районы города, один из дронов попал в проезжую часть на проспекте Центральном.