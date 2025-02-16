Сейчас некоторые абоненты остались без теплоснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича.

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Враг атаковал Николаев

Российские войска атаковали ночью объект критической инфраструктуры. Сенкевич сообщил, что некоторые абоненты пока остались без тепла.

С самой ночи делаем все, чтобы определить объемы проведения ремонтных работ, чтобы вернуть теплоснабжение в дома горожан,

– отметил он.

Сенкевич отметил, что как только что-то изменится, то он предоставит информацию.

Напомним, что ночью 16 февраля оккупанты совершили массированную атаку на Николаев, в результате чего зафиксированы повреждения на объекте критической инфраструктуры.

Глава Николаевской ОВА сообщил, что там возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов. Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

Он указал, что во время атаки был ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего – удовлетворительное.