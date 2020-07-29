Романа Скрыпника, который захватил в заложники полицейского и уже имеет прозвище "полтавский террорист", ищут почти неделю. Между тем в Министерстве внутренних дел предполагают, что он совершил самоубийство.

Версию о суициде уже высказывали и ранее, однако теперь она звучит все убедительнее. По крайней мере об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНИАН.

Предыдущая заявление Полтавский террорист выйдет сам или убьет себя за день или два, – МВД

Одна из версий – что это человек, возможно, уже и неживой, так как, по данным полиции и по показаниям полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как оказалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов,

– сказал Геращенко.

Люди, которые с ним тесно общались, также подтвердили: он сидел на сильных наркотиках.

В то же время заместитель главы МВД отметил, что полиция не прекращает поиски злоумышленника. "Мы надеемся в ближайшее время понять, жив ли этот человек или не живой, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил Геращенко.

Что известно о поисковой операции

Террориста начали искать еще 23 июля. По словам местных жителей, он может скрываться в полях, где еще не убрали кукурузу и подсолнечник.

Преступника разыскивают в Миргородском районе на Полтавщине. Вокруг села большой массив полей и лесополос, где может скрываться Скрипник.

Сложность поиска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также из-за большой территорией поиска и природного ландшафта – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам, чтобы проверить их, по несколько раз.

Что известно о террористе Романе Скрыпнике – читайте в материале 24 канала

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