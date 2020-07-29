В МВД предполагают, что полтавский террорист мог покончить с собой
Романа Скрыпника, который захватил в заложники полицейского и уже имеет прозвище "полтавский террорист", ищут почти неделю. Между тем в Министерстве внутренних дел предполагают, что он совершил самоубийство.
Версию о суициде уже высказывали и ранее, однако теперь она звучит все убедительнее. По крайней мере об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНИАН.
Предыдущая заявление Полтавский террорист выйдет сам или убьет себя за день или два, – МВД
Одна из версий – что это человек, возможно, уже и неживой, так как, по данным полиции и по показаниям полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как оказалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов,
– сказал Геращенко.
Люди, которые с ним тесно общались, также подтвердили: он сидел на сильных наркотиках.
В то же время заместитель главы МВД отметил, что полиция не прекращает поиски злоумышленника. "Мы надеемся в ближайшее время понять, жив ли этот человек или не живой, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил Геращенко.
Что известно о поисковой операции
- Террориста начали искать еще 23 июля. По словам местных жителей, он может скрываться в полях, где еще не убрали кукурузу и подсолнечник.
- Преступника разыскивают в Миргородском районе на Полтавщине. Вокруг села большой массив полей и лесополос, где может скрываться Скрипник.
- Сложность поиска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также из-за большой территорией поиска и природного ландшафта – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам, чтобы проверить их, по несколько раз.
Захват заложника в Полтаве: что нужно знать
- В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник при задержании достал гранату и угрожал ее взорвать.
- Мужчину подозревали в незаконных похищениях автомобилей и проводили спецоперацию по задержанию.
- Террористу удалось захватить полицейского, поэтому он угрожал стражам порядка гранатой, которую не выпускал из рук.
- Через несколько часов террорист отпустил полицейского, а сам убежал в лес.
- Силовики в течение дня вели переговоры с Скрыпником.
- Его единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.
- В Полтавской облгосадминистрации отметили, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет избежать уголовной ответственности за содеянное.